L'Inter è l'unica squadra italiana qualificata agli ottavi di finale in Champions League. Al sorteggio di Nyon in Svizzera i nerazzurri hanno pescato il Feyenoord, che ha eliminato il Milan ai playoff.



La Uefa ha pubblicato il calendario: la gara d'andata si gioca a Rotterdam in Olanda mercoledì 5 marzo con calcio d'inizio alle ore 18:45, il ritorno è in programma martedì 11 marzo a Milano in Italia con calcio d'inizio alle ore 21:00.



Champions League - Ottavi di finale



ANDATA



Martedì 4 marzo 2025

Club Brugge - Aston Villa (ore 18:45)

