Una curiosità balza all'occhio per quanto riguarda la maglia che l'Inter indosserà questa sera a Kiev per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. La divisa da trasferta bianca scelta per questa stagione non sfoggerà il caratteristico biscione scelto dallo sponsor tecnico Nike e che figura sulla parte laterale della maglia.



I regolamenti imposti dalla Uefa sulle divise da gara sono molto rigidi e prescrivono, per esempio, che "il motivo deve essere non pittorico, ad es. non deve contenere immagini, illustrazioni o altri simboli (qualsiasi motivo che non soddisfi questo requisito sarà considerato un elemento decorativo); il modello non deve consentire a una persona ragionevole di identificare un produttore o uno sponsor rilevante per l’attrezzatura (qualsiasi modello che non soddisfi questo requisito sarà considerato un marchio)".