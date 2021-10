Sono giorni particolari, quelli di questa sosta di campionato, per. I tre titolari, protagonisti dello scudetto di Conte e ora intoccabili anche con Inzaghi, hanno tutti fatto parlare di sé.Partiamo da, oltre che in nerazzurro. Parlando a Rai Sport, il classe 1999 di Casalmaggiore ha detto: "". E' vero, Bastoni ha imparato tanto, e dopo aver avuto un rendimento migliore dei due 'mostri' durante lo scorso campionato, per poi ammirarli come protagonisti assoluti nell'Europeo vinto dall'Italia,, da qui fino al Mondiale., tracciando un parallelo fra l'interista e un altro juventino, Matthijs de Ligt: "è risorto dalle tenebre. L'ho visto nelle ultime due partite, si sono visti progressi reali: sono molto contento. Si sta avvicinando sempre di più a giocare di nuovo, maHa fatto grandi cose nelle ultime tre partite. Penso che sia stato il protagonista in due di quelle tre partite. De Vrij è in forma e De Ligt sta tornando dall'oscurità".E infine, ma non certo ultimo per importanza e per valore, c'è, del quale ha parlato, in termini di mercato, il direttore sportivo del, smentendo i rumors circa un interesse degli Spurs per il difensore slovacco: "Voci infondate".: la difesa dell'Inter, uno dei punti di forza dei nerazzurri che puntano ancora allo scudetto. Protagonisti a Milano, con le nazionali e sul mercato. Da sabato si riparte, avversario la Lazio:per il titolo (Napoli 3 gol subii, Milan 5).