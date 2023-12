L’Inter ospita il Lecce e, in quota, non sembra poter avere difficoltà per allungare la scia positiva in campionato. La vittoria degli uomini di Inzaghi si gioca tra 1,21 e 1,25 contro il successo esterno dei salentini che oscilla tra 12 e 13. Il pareggio, uscito tre volte negli ultimi quindici scontri diretti, paga 6,80 volte la posta. Il Lecce non vince in casa dell’Inter dal 2000, quando riuscì a espugnare San Siro con una vittoria di misura per 1-0. Da quel momento, quando le due squadre si sono incrociate al Meazza, i nerazzurri hanno sempre segnato almeno un gol, mentre i pugliesi sono rimasti a secco in sei partite su nove. Per questa sfida, i bookmaker puntano sul segno No Goal, offerto a 1,53 contro il Goal a 2,35. I giallorossi di D’Aversa arrivano a questa gara con cinque risultati utili consecutivi alle spalle, e proveranno a mettere in difficoltà un’Inter ferita dall’eliminazione dalla Coppa Italia e dall'assenza del bomber Lautaro Martinez. In zona gol, infatti, mister Inzaghi si affiderà a Marcus Thuram, che si gioca marcatore a 2,12 e sarà probabilmente affiancato da Marko Arnautovic, offerto a 2,30. Nel Lecce l’uomo del momento è Roberto Piccoli, che nelle ultime due giornate si è preso la maglia da titolare e spera di riuscire a segnare il secondo gol consecutivo in Serie A: in quota un suo centro è proposto a 6,60.