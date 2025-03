Inter, emergenza Champions: le condizioni di Dimarco, Calhanoglu e degli altri 5 infortunati

AFP via Getty Images

Simonedeve fare la conta in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League da giocare al De Kuip di Rotterdam mercoledì 5 marzo alle 18:45 contro ilcarnefice del Milan nel turno playoff. L'Inter è uscito con un punto dal Maradona di Napoli dopo un secondo tempo di sofferenza nella gara tra prima e seconda della classe in Serie A, mantenendo il primato conquistato una settimana fa, ma

Sono altri cinque, invece, i giocatori che non erano disponibili già prima della trasferta in Campania. Il conto totale sale a sette indisponibili, con un'Ecco tutte le situazioni in infermeria, caso per caso:- Fuori per una forte contusione al polpaccio (è in dubbio per la 28ª giornata, contro la sua ex squadra, il Monza, l'8 marzo alle 20.45).- Fuori in seguito a intervento chirurgico di reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra (in dubbio per la 28ª giornata contro il Monza, l'8 marzo alle 20.45).

- Fuori per una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra (in dubbio per la 29ª giornata, contro l'Atalanta il 16 marzo alle 20.45, ma potrebbe rientrare anche prima con l'ausilio di un paio di guanti speciali).- Fuori per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra (in dubbio per la 29ª giornata, contro l'Atalanta il 16 marzo alle 20.45, prima della sosta).- Fuori per una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra (in dubbio per la 30ª giornata, contro l'Udinese il 30 marzo alle 18.00).

- Fuori per un problema ai flessori (da valutare i tempi di rientro. "Non riuscivo a correre e mi dava fastidio. Non ho voluto peggiorare le cose", ha dichiarato - Fuori per una contusione alla coscia destra (da valutare i tempi di rientro)