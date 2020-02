Ancora una partita tra i pali per Daniele Padelli e poi Samir Handanovic si riprenderà la maglia da titolare. Questo è quanto filtra da Appiano Gentile, col portiere ex Torino favorito sul capitano per la sfida di Europa League contro il Ludogorets. Handanovic tornerà quindi in occasione della sfida di campionato tra Inter e Juventus.