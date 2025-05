Inter in finale di Champions: quanto costa la trasferta a Monaco tra biglietto dello stadio, viaggio e albergo

AFP via Getty Images

Road to Monaco. Ancora, di nuovo. Per inseguire un sogno. Il giorno dopo la vittoria contro il Barcellona nel ritorno della semifinale di Champions League. Quindici anni dopo. Nel frattempo è cambiato tutto: Inzaghi è il nuovo Special One, lì davanti non ci sono più Eto'o e Milito ma Thuram e Lautaro. Il filo conduttore che lega quell'Inter a questa è Javier Zanetti, nel 2010 capitano e oggi vicepresidente. Oltre a lui, da menzionare anche Arnautovic e Ausilio che erano già in nerazzurro quindici anni fa (l'austriaco è andato via e poi tornato).

- Il 31 maggio è la data che tutti i tifosi nerazzurri hanno cerchiato in rosso sul calendario: sarà il giorno della finale di Champions, contro Psg o Arsenal. Aspettando di scoprire l'avversaria, è partita la caccia ai biglietti. Da aprile sono in vendita 38700 tagliandi per i tifosi neutrali, acquistabili su sorteggio dopo previa registrazione; i prezzi variano dai 180 ai 950 euro.

- Nei prossimi giorni l'Inter annuncerà modalità e tempistiche per acquistare i biglietti:. Nel 2023 la società aveva premiato la fedeltà dei tifosi abbonati a San Siro o possessori della tessera Inter Club: chi ha visto la finale contro il City, in pratica, aveva sottoscritto un abbonamento per più anni consecutivi e non solo una manciata.

- Due conti anche per capire quanto può costare la trasferta a Monaco a fine maggio, al di là del biglietto dello stadio:, circa 6 ore e 15 minuti senza sosta in macchina; la soluzione più veloce è l'aereo con il quale ci vogliono poco più di un'ora con prezzi che variano dai 250 ai 500 euro (i costi si abbassano cercando una soluzione con scalo); un'altra alternativa per raggiungere la città dove si giocherà la finale di Champions è il treno: la durata del viaggio è di 7 ore e i prezzi sono tra i 100 e i 200 euro.: i più economici - per una notte - non costano meno di 350 euro.

