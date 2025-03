Inter in pieno ciclo Inzaghi: maggio il mese del quarto rinnovo con il tecnico

Getty Images

La sconfitta di Firenze sembra lontanissima, mai la squadra si era sciolta in quel modo e, figlia della mentalità che appartiene al calcio “risultatista”, tollerabile fino a una ventina d’anni fa, quando i bilanci galleggiavano nelle retrovie delle priorità dei club, sostenuti dai patron, lì apposta per rimetterci danaro.si ragiona in modo diverso, nessuno vuole più rimetterci capitali e

In questo contesto,Dal dopoin poi, il club di viale della Liberazione ha dovuto dare un sostanzioso giro di vite alle spese, il che ha significato affrontare mercati a zero e competere con potenze che potevano permettersi ben altro. Nonostante tutto,: Champions (quarti contro il Bayern), Coppa Italia (semifinale contro il Milan) e campionato, dove attualmente i nerazzurri sono primi in classifica.

Ecco perché il presidente dell’Inter, Giuseppe, ha ritenuto opportuno riconoscere al proprio allenatore i giusti meriti, parlando del rinnovo di contratto che riguarda Inzaghi: “Lo abbiamo sempre fatto a bocce ferme. Ci sono tutti i presupposti perché prosegua con noi. Non è in scadenza ma comunque è, quello che conta è la, questi sono presupposti per andare lontano,stiamo attraversando un ciclo che non è ancora concluso. C’è una nuova proprietà che dà nuova linfa, nuova determinazione, nuovi obiettivi”. Parole di stima e riconoscenza, quelle che Marotta ha riservato a Inzaghi, mentre per quanto, altra competizione che frutterà all’Inter un bel po’ di milioni da mettere in cassa. Per adesso l’argomento non è stato affrontato, così come non è ancora stato approfondito il tema relativo al mercato, ma