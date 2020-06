Se Dio vuole, si ricomincia. Ma a volerlo deve essere proprio l'Altissimo perché con questi uomini di scarsa volontà, c'è da aspettarsi di tutto.perché il convitato di pietra, ovvero il contagiato di una qualsiasi squadra, prima o poi si appaleserà e tutto si fermerà definitivamente. Perché non si realizzi la profezia di un campionato senza scudetto e senza retrocessioni (l'anno prossimo il campionato sarebbe a 24 o a 25 squadre?)Tutto ciò premesso, facciamo finta non solo che si riparta (in fondo manca solo una settimana), ma che si arrivi anche alla fine.- La Juve ha un punto in più della Lazio e nove più dell'Inter che, però, deve recuperare la partita con la Sampdoria (domenica 21 giugno). Assai probabile che i nerazzurri vincano e poi, sullo slancio, vadano a cercare di riprendere sia la Lazio (impegnata nell'ardua trasferta di Bergamo mercoledì 24 giugno) che la Juve. Non ci fosse stata questa lunghissima pausaE' vero che gioca sempre, ma è vero anche che Conte all'inizio va fortissimo. Mi resta il dubbio di una preparazione troppo pesante rispetto alle esigenze (l'Inter deve essere leggera) e di una rosa non sempre competitiva. PeròLe ragioni sono almeno due: ha il quarto attacco della serie A e non ricomincerà con Higuain (infortunato), pensa alla Champions con maggiore propensione rispetto al campionato. L'Europa muoverà i primi passi ad agosto, cioé a serie A comunque conclusa, ma con tante partite da giocare in Italia,che, per me, è quella con il miglior rapporto qualità del gioco/utilità di risultato. Non avesse perso qualche punto di troppo l'avrei inserita nella lotta per il titolo, però manca di continuità ed è più imprevedibile nella partita secca (in Champions sorprenderà ancora).Decideranno i fattori esterni e ancora una volta la provincia può battere la metropoli.per l'anno prossimo. Certo, a De Laurentiis mancherà la massima competizione internazionale, ma nella stagione in cui è stato esonerato un uomo placido come Carlo Ancelotti, provocando questo e altri traumi nell'ambiente, a Napoli non possono chiedere miracoli., in caso di nuovo e definitivo stop. Se così fosse, capirei benissimo il presidente del Torino, cui non sfugge che la sua squadra è quella che rischia di più nella corsa ad evitare il terz'ultimo posto. Per mee, nel loro caso, la classifica non è bugiarda, ma fedele e giusta.in panchina è quasi una garanzia per raggiungere il traguardo minimo.In bocca al lupo a tutti. Sempre che ci sia ancora, in tutti, la voglia di giocare.