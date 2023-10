Sorpasso dell'Inter in vetta dopo la nona giornata di Serie A, complici la vittoria sul Torino e la concomitante sconfitta del Milan nello scontro diretto con la Juventus deciso da Manuel Locatelli. I neroazzurri restano favoriti nelle quote per la vittoria dello scudetto: la prima volta di Simone Inzaghi da allenatore si gioca a 2,25. Sale da 3 a 3,75, invece, il Milan, che si vede incalzare da una Juventus ora a sole due lunghezze dal primo posto e offerta a 4,50. Il bis del Napoli, tornato alla vittoria con l'Hellas Verona, si gioca a 7,50. Più lonane Atalanta e le romane: la squadra di Gasperini è offerta a 40, così come la Roma, mentre la Lazio a 50.