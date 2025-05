Redazione Calciomercato

Inter in scioltezza contro il Verona: i nerazzurri stanno bene. Lo Scudetto è andato, la Champions no

Sandro Sabatini

9 minuti fa

“Chi vince scrive la storia, chi perde la legge”, così dice Antonio Conte, nell’euforia dello Scudetto sempre più vicino. È bravo ma non originale, l’allenatore del Napoli. Ricorda Julio Velasco che quasi trenta anni fa inaugurò lo slogan: "Chi vince festeggia, chi perde spiega". Differenza minima. E sarà comunque opportuno tenere a mente qualsiasi versione: saranno utili a Inzaghi, e magari - dipende - al suo collega Flick. Perché va bene la vittoria 1-0 sul Verona, ma non esiste un tifoso interista o “anti” che spende più di un attimo pensando a quel che si è visto a San Siro - anche di buono: complimenti Asllani!



Oltre all’autore del rigore decisivo, calciato con una personalità non scalfita dalla silenziosa diffidenza dei tifosi, tutti i nerazzurri stanno bene. Invece Lautaro come sta? Non si saprà nulla fino a martedì mattina. Perché d'accordo considerare esami strumentali, diagnosi, fisioterapia e riposo. Ma la vera risposta, cioè il link tra speranza e certezza, si avrà a poche ore dalla sfida al Barça. Il capitano scenderà in campo alla Pinetina. Proverà un po’ di corsa lenta per scaldarsi. Poi uno-due allunghi, per sentire l’effetto che fa. E quindi scatti e cambi di direzione, prima senza pallone e poi magari sì. Solo lì si avrà la risposta sul possibile impiego, magari partendo dalla panchina, per la semifinale che vale una stagione.



Gli altri come stanno? Bene, a giudicare dalla prestazione in scioltezza esibita contro il Verona, in cui Inzaghi ha elencato le undici riserve e - di conseguenza - gli undici titolari della Champions. Due indicazioni non banali: Pavard si intuisce in recupero e dunque in vantaggio su Bisseck; la sofferenza dell’andata non incrina Dimarco titolare a scapito di Carlos Augusto, peraltro apparso più convincente in marcatura su Yamal.



Come andrà a finire è presto per dirlo, figuriamoci per scriverlo. Il Barcellona gioca sempre allo stesso modo: parte e arriva correndo a 100 all’ora, senza guardare il risultato né l’avversario. Attenzione: sembra un complimento, invece è una critica. La squadra di Flick confeziona una decina di occasioni per sé, ma ne concede sempre almeno 3-4. Infatti all’andata l’Inter avrebbe potuto segnare quattro gol (compreso il fuorigioco di unghia di Mkhitaryan). E va aggiunto che gli accorgimenti dei catalani sulle palle inattive (sia corner che punizioni) sembrano approssimativi, se non peggio.



Appuntamento a martedì. Magari con la storia, come gonfia orgoglioso il petto Antonio Conte parlando di Scudetto. Quello sì, ormai è andato. La Champions invece no: c’è stata l’andata, semmai… Ma al ritorno, la storia è ancora tutta da scrivere.