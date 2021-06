Prosegue l'avventura di Andrea Ranocchia all'Inter. Oggi pomeriggio il suo agente Tullio Tinti ha fatto visita alla sede del club nerazzurro, definendo l'accordo per il rinnovo del contratto, che era in scadenza a fine mese e sarà prolungato anche per la prossima stagione.



Per il difensore classe 1988, arrivato a gennaio 2011 dal Genoa, sarà la dodicesima annata a Milano.