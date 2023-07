Giornata estremamente movimentata in casa Inter, anzi proprio nella casa dell'Inter; dopo la visita dell'agente Federico Pastorello e poi l'arrivo di Davide Frattesi per la firma sul contratto, ecco che nel tardo pomeriggioTrubin è il preferito dell'Inter in caso di partenza di André Onana in direzione Manchester United,, ma i discorsi vanno avanti con l'obiettivo di rendere l'operazione praticamente automatica in caso di necessità. Da Old Trafford per il momento sono arrivate un paio di proposte,Intanto il ds dello, Darijo, ha affidato a La Gazzetta dello Sport il suo monito diretto ai nerazzurri: "Trubin è pronto per l'Italia, ma anche per l'Inghilterra o per la Francia. Ha tante offerte e parliamo con tante società, ma tutti devono capire una cosa:Come è stato per Mudryk (100 milioni bonus inclusi per la vendita al Chelsea) e come sarà per Sudakov, Bondarenko o Matvienko. In questo momento è uno dei migliori portieri d'Europa. Ha soltanto 21 anni ed è giovane, ma ha già giocato 17 partite di Champions League e quindi ha già esperienza. È pronto per un grande club".