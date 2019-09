Nuovo primato in vista per l'Inter. In settimana, come riporta calcioefinanza.it, si terrà il Consiglio d'Amministrazione del club nerazzurro, che approverà il bilancio chiuso al 30 giugno 2019: dopo l'esercizio della scorsa stagione, chiuso con ricavi record per 346,9 milioni di euro (e una perdita di 17,7 milioni), l'Inter dovrebbe chiudere con 400 milioni di euro, circa, di ricavi.



Nuovo primato, quindi, per i nerazzurri: il record è quello della scorsa stagione, con quello precedente che era firmato 2009/10, anno del Triplete, con 323,5 milioni di euro di ricavi. Anno da record, quindi, per l'Inter, che vede aumentare i ricavi da sponsor.