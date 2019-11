L’Inter regalerà un centrocampista ad Antonio Conte, un elemento di qualità, che possa dare respiro a Sensi e Barella e che possa consentire al tecnico salentino di poter facilmente variare da 3-5-2 a 3-4-2-1. Il gradimento per De Paul si sta trasformando in qualcosa di molto più serio e da domani riprenderanno nuovi contatti con l’Udinese per cercare di condurre in porto quella che sarebbe un’operazione di alto rilievo.



NUOVI INCONTRI IN SETTIMANA - I friulani chiedono 35 milioni di euro, cifra che i nerazzurri potrebbero provare ad abbassare con l’inserimento nella trattativa di qualche calciatore che potrebbe fare al caso dei bianconeri. Anche a questo serviranno i nuovi incontri, per trovare una soluzione che vada bene ad entrambi i club. Inter e Udinese trattano, De Paul è tornato sul taccuino della società di viale della Liberazione, che già in passato lo aveva promesso a Spalletti. Adesso anche Conte sembra essersene convinto, l’argentino può essere un elemento prezioso per la sua rosa e nuovi sviluppi in merito sono attesi a breve.



PISTA APERTA - Tutto è ancora aperto, anche perché in casa nerazzurra c'è un forte ascendente per Kulusevski, che Marotta vorrebbe riuscire a portare a Milano già a gennaio e un'operazione escluderebbe l'altra almeno per i prossimi sei mesi. Con l'Atalanta (che ne detiene il cartellino) non ci sono problemi, c'è disponibilità a trattare. Mentre il Parma (che ne detiene i diritti sportivi fino al termine della stagione) sta opponendo resistenza per volere di D'Aversa, il tecnico gialloblù non vuole privarsene per poter cullare il sogno di una qualificazione europea. Per questo motivo l'Inter sembra voler intensificare i dialoghi con l'Udinese e sviluppare parallelamente i dialoghi per De Paul.