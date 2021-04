Sono 3 i calciatori attualmente in rosa nell'Inter che sono destinati a dire addio a fine stagione. Si tratta di Kolarov, Young e Padelli i cui contratti non saranno confermati dalla società nerazzurra. Dubbi invece sul futuro di Andrea Ranocchia che è riconosciuto come uomo spogliatoio, ma ha offerte per andare a giocare da titolare.