L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Inter e di Icardi, spiegando come i nerazzurri, privi dell'argentino, dovranno fare a meno di una ventina di gol certi.



“Come in quelle vecchie guerre di trincea, in cui le perdite erano notevoli, ma non ci si muoveva di un centimetro, la situazione è di stallo. Qui non si tratta di drammi e vite umane, ma solo di pallone e orgogli feriti: l’immobilismo però è lo stesso. Le possibilità di soluzione, se non con un armistizio, nulle. E non si vedono trattati di pace all’orizzonte. Quindi è il caso di fare provviste, o meglio prepararsi all’idea che l’emergenza possa continuare. L’Inter può fare a meno di Mauro Icardi a lungo termine, e non pagare pegno nell’inseguimento alla Champions? La domanda è ormai obbligata, ma non ha una risposta semplice. Da una parte ci sono i risultati recenti senza Mauro, quelle 3 vittorie più il polemico 3-3 di Firenze, che danno forza a un gruppo che vuole dimostrare di non dipendere da nessuno. Dall’altro ci sono quella ventina di gol persi per strada”.