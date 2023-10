L'Inter e Qatar Airways, dopo i tanti rumors emersi nel corso dell'estate e che invece hanno portato il club nerazzurro a rinnovare l'accordo con Paramount+ come sponsor di maglia, sono davvero a un passo dal diventare partner commerciali.



La compagnia aerea qatariota, secondo Gazzetta dello Sport, entrerà inizialmente come vettore ufficiale nerazzurro diventando uno dei top sponsor di prestigio, ma non è escluso che il rapporto a fine anno possa essere ampliato. Se non sarà trovata un'intesa con Paramount+ per il rinnovo della partnership di maglia come Main Sponsor Qatar Airways potrebbe questa volta si essere promossa a main sponsor di maglia.