Quarta vittoria consecutiva (tre in campionato e una in Champions) scacciano la crisi in cui l'Inter era finita nelle prime giornate. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“La terza vittoria consecutiva in Serie A, la quarta considerando quella in Champions contro il Tottenham, ha permesso all’Inter di entrare in piena zona Champions, a -2 dal secondo posto del Napoli. Contro il Cagliari è stato tutto abbastanza facile e adesso per gli uomini di Spalletti la crisi delle prime 4 giornate (4 punti conquistati) pare un lontano ricordo. Soprattutto dopo una serata in cui il numero dei marcatori diversi è salito a 10, una cooperativa del gol che la passata stagione era un miraggio”.