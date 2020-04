Sanchez all'Arsenal era tra i migliori attaccanti della Premier. Parola di Paul Ince, ex centrocampista dell'Inter, che esprime il proprio parere in merito. Queste le sue parole riportate dal Daily Star.



«Strano parlare di Sanchez, che all'Arsenal era tra i migliori attaccanti della Premier. A Londra abbiamo visto un gran giocatore, poi sappiamo tutti cosa è successo dopo, ma c’è una cosa che trascurano in molti. Sanchez era così bravo all’Arsenal perché accanto a lui aveva Ozil. In coppia hanno avuto grande feeling, si sono capiti in maniera istintiva, riuscivano a prevedere a vicenda le loro mosse senza guardarsi. La maggior parte delle cose positive che il cileno ha fatto all’Arsenal sono collegate ad Ozil. E viceversa, perché si sono migliorati a vicenda. Anche lui da quando Alexis se ne è andato non è più stato lo stesso giocatore».