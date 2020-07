Ieri il nuovo procuratore di Sebastiano Esposito, Pastorello, è stato in sede all'Inter per definire gli ultimi dettagli per il prolungamento fino al 2025 per il suo assistito. Tutto fatto anche per un altro gioiellino della Primavera: il centrocampista 18enne Persyn. Sempre secondo il Corriere dello Sport, oggi appuntamento per Vanheusden: ceduto la scorsa estate allo Standard Liegi, ma con un gentlemen agreement per tornare all’Inter.