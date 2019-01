Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha incontrato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, per parlare del riscatto di Matteo Politano, ora in nerazzurro, fissato a 20 milioni di euro. La volontà dell'Inter, come scrive Tuttosport, è quella di inserire contropartite tecniche per abbassare la cifra. Tre sono i nomi sul tavolo: Vanheusden, Pinamonti ed Emmers.