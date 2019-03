Un primo incontro, per provare a smuovere uno stallo che dura da ormai tre settimane. L'Inter e Mauro Icardi si sono visti questa mattina, "per cercare una soluzione nell'interesse delle parti". Come scrive il Corriere dello Sport, durante il summit Beppe Marotta ha ribadito a Icardi e Wanda Nara che la fascia da capitano resterà comunque sul braccio di Samir Handanovic.