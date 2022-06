L'Inter stringe i tempi per Raoul Bellanova. E' in corso un incontro tra i dirigenti nerazzurri e quelli del Cagliari per portare avanti la trattativa per l'esterno destro classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nell'ultimo campionato di Serie A ha segnato un gol e servito due assist in 31 presenze. A fine maggio il club sardo del presidente Giulini, retrocesso in Serie B, ha riscattato il suo cartellino a titolo definitivo dai francesi del Bordeaux. Bellanova è sotto contratto fino a giugno 2026.



LA CONTROPARTITA - Nell'ambito di questa operazione di mercato il Cagliari ha chiesto il centrocampista Cesare Casadei (classe 2003, campione d'Italia Primavera), che dovrebbe trasferirsi in Sardegna con la formula del prestito.