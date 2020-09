L'Inter si muove in difesa: Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni, ha infatti incontrato nel pomeriggio di ieri la dirigenza nerazzurra, per discutere il rinnovo e l'adeguamento del contratto, in scadenza comunque nel 2023, del difensore classe 1999, che si è imposto nella difesa a 3 di Antonio Conte tanto da guadagnarsi la chiamata nella Nazionale maggiore di Roberto Mancini, a soli 21 anni.



DARMIAN IN ARRIVO - Tinti che non è solo il procuratore di Bastoni ma anche dell'esterno del Parma Matteo Darmian, acquistato lo scorso giugno, con l'intesa che sarebbe diventato dell'Inter un anno dopo per 2.5 milioni di euro. Dovrebbe quindi essere il terzino ex Manchester United l'altro rinforzo per la fascia destra, dopo l'arrivo di Achraf Hakimi. Una difesa da puntellare, per una stagione ricca di impegni-