E' una giornata di mercato molto frenetica quella che sta vivendo l'Inter, con la nuova sede presa d'assalto da alcuni dei più importanti procuratori del panorama italiano. Tra questi anche Federico Pastorello, agente dell'attaccante del Manchester United Romelu Lukaku e intermediario nella trattativa con l'Hertha Berlino per il possibile trasferimento in nerazzurro dell'esterno classe '96 Valentin Lazaro. Per quanto concerne il centravanti belga, Conte ha espresso da tempo il suo gradimento per questa soluzione insieme a quella che porta a Dzeko e anche dal punto di vista economico l'Inter è pronta ad accontentare le richieste del calciatore. Lo scoglio continua ad essere la richiesta molto esosa dello United per l'ex di Chelsea ed Everton, che si aggira sui 70 milioni di euro e non contempla l'inserimento di contropartite tecniche.





VERGANI PER SENSI - Una situazione simile quella del laterale austriaco dell'Hertha, che continua a chiedere non meno di 30 milioni di euro a fronte di un contratto fino a giugo 2021, ma che dovrà tenere in considerazione la forte volontà del calciatore, che ha espresso chiaramente il desiderio di trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Al momento, la proposta inoltrata dall'ad Beppe Marotta è di circa 20 milioni di euro più bonus. Tra gli assistiti di Federico Pastorello non va dimenticato poi l'attaccante classe 2001 della Primavera nerazzurra Edoardo Vergani, la pedina individuata per chiudere col Sassuolo l'operazione Sensi. In questo caso, l'intesa tra le due società è totale dopo l'incontro della scorsa settimana con l'ad emiliano Carnevali e il prossimo passaggio sarà la definizione degli ultimi dettagli di un affare complessivamente da 35 milioni di euro.