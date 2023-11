L'Inter ha ormai messo la penna in mano a Henrick Mkhitaryan. Due le novità riportate dalla Gazzetta dello Sport: in settimana c'è stato l'incontro preparatorio con la sua agente Rafaela Pimenta in vista di quello definitivo, programmato dopo la trasferta di Napoli; la formula dell'accordo non sarà biennale, bensì di singola annata più opzione per la successiva.