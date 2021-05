Si avvicina il giorno del confronto tra il presidente dell'Inter, Steven Zhang, e il tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.



“Si sta avvicinando il momento del confronto tra Steven Zhang e Conte, dopo il quale il tecnico pugliese deciderà se proseguire o interrompere la sua avventura. La logica fa credere che si scavallerà alla prossima settimana, da un lato per attendere la chiusura del prestito e dall’altro per lasciare spazio alla celebrazione conclusiva dello scudetto, con consegna del trofeo ufficiale, programmata per il match con l’Udinese. Attenzione, però, perché come il più classico dei depistaggi, non è da escludere che Zhang jr. e Conte decidano di anticipare il loro appuntamento”.