Si scala la questione inerente al rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter, per il quale oggi sarà una tappa decisiva: sta infatti andando in scena in queste ore l’incontro tra il suo agente Alejandro Camano e la dirigenza nerazzurra, per trovare un’intesa sulla base dei 6 milioni d’ingaggio.



INCONTRO IN CORSO - Le parti sono al lavoro per trovare l'accordo, con Marotta e Ausilio che vogliono blindare l'argentino per il presente e il futuro, ma devono prestare attenzione alle richieste del Toro, che ha parecchie offerte dalia Premier League e vede il proprio contratto in scadenza nel 2023.