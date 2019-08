Gli agenti di Gabriel Barbosa sono arrivati a Milano e sono entrati nella sede dell'Inter per trattare il suo futuro. Il Flamengo vorrebbe riscattarle Gabigol, che tanto bene sta facendo in questo anno di prestito in Brasile, ma sul tavolo del giocatore ci sono anche offerte da diversi club russi.



La presenza in Italia degli agenti, riporta Sky Sport, potrebbe rappresentare la chiave di volta per una cessione dato che Gabigol non è più nei piani del club nerazzurro che, al contrario, si libererebbe volentieri del ricco ingaggio percepito dal brasiliano.