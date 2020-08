La scorsa estate Dalbert e Biraghi furono inseriti in uno scambio di prestiti tra Inter e Fiorentina. Oggi le due società si sono incontrate per provare a rinnovare l'accordo. C'è stato un summit nella sede della società nerazzurra tra Ausilio e Pradé, quest'ultimo accompagnato anche dal direttore generale viola Joe Barone. L'accordo non è stato raggiunto al momento, le parti si aggiorneranno nuovamente nei prossimi giorni per provare chiudere l'operazione. Al momento, dunque, l'esterno brasiliano tornerà a lavorare con l'Inter di Conte mentre Biraghi farà il percorso inverso, mettendosi a disposizione della Fiorentina.