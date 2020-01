Sebastiano Esposito sta convincendo tutti, in primis l'Inter. Antonio Conte lo ha lanciato in prima squadra, lo ha visto segnare il primo gol a San Siro e non ha alcun dubbio sul suo futuro. Lui come la società. Che infatti è al lavoro da tempo per blindarlo.



L'operazione è già impostata: ci sono stati diversi contatti tra la dirigenza dei nerazzurri e l'agente del baby talento, Augusto Carpegiani. Un confronto diretto in cui l'Inter ha promesso nuovamente ad Esposito spazio in questa stagione, a prescindere dagli eventuali acquisti che ci saranno a gennaio. Percorso confermato, l'Inter non ha nessuna intenzione di cederlo in prestito a gennaio. E anzi programma già il suo futuro. Il 2 luglio Esposito compirà 18 anni, e potrà firmare il primo contratto da professionista: tutto pronto per un quinquennale, scadenza 2025. Per allontanare le grandi squadre europee che hanno messo gli occhi su di lui. Perché l'Inter e Conte credono in Esposito.