Il Torino è pronto a incontrare l'Inter per parlare di Antonio Candreva. Come scrive Tuttosport, Gianluca Petrachi, direttore sportivo dei granata, ha in agenda un incontro con Ausilio per capire che margini di manovra ci sono: l'idea è quella di un prestito di 6 mesi con stipendio interamente pagato dal Torino.