Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'Inter ha in programma per metà novembre un incontro con il Flamengo per discutere il futuro di Gabigol. L'attaccante brasiliano è rinato in Brasile e il club rossonero vorrebbe riscattarlo. Non sarà semplice perché l'Inter ha già ricevuto manifestazione di interesse da parte di alcuni club inglesi e cinesi per il classe '96 ed ha fissato in non meno di 20/30 milioni la base d'asta per la sua cessione.