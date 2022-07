L’Inter intende incassare in questa sessione di mercato i 50-60 milioni richiesti da Zhang e per questo motivo il club nerazzurro non si limita ad attendere passivamente offerte da campionati più ricchi. A tal proposito, Paolo Busardò, noto intermediario che in questa stagione ha chiuso con i nerazzurri diverse operazioni di mercato, sta lavorando da tempo per piazzare sul mercato estero Milan Skriniar. Inizialmente aveva cominciato a farlo con la promessa di ricambiare portando Bremer a Milano, ma poi il brasiliano è finito al miglior offerente (la Juventus).



Ieri Busardò è stato intercettato a Londra, in molti hanno parlato di un riavvicinamento del PSG, ma in realtà in agenda c’era anche un incontro con il Chelsea. Koundé è sempre più lontano dalla squadra di Tuchel e così si può ricominciare a parlare di Skriniar, discorso già intrapreso in passato nel corso dell’operazione Lukaku. Per adesso il problema è sempre la distanza economica, l’Inter valuta Skriniar 70 milioni ma per il Chelsea il difensore slovacco non vale quella cifra. Idea condivisa con il PSG, per adesso ferma a una proposta da 50 milioni. Busardò intanto media, ovviamente, rimane da capire quando l’Inter sarà davvero in grado di difendersi da nuovi assedi, magari con offerte vicine ai 60 milioni.