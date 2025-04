Getty Images

Inter, incubo “Zero Titoli”: a 1,33 una stagione senza trofei

46 minuti fa



Una settimana da dimenticare per l’Inter. Nel giro di due partite i nerazzurri sono passati dal primo posto in Serie A con tre punti di vantaggio, alla seconda piazza a tre lunghezze di distanza dal Napoli capolista, con in mezzo la netta sconfitta per 3-0 nel derby di Coppa Italia contro il Milan che è costata l’eliminazione in semifinale. Ora i ragazzi di Inzaghi vedono sempre più concreto una stagione senza trofei: crolla da 3,70 a 1,33 - nel giro di cinque giorni – la quota “Zero Titoli”.



In campionato sono tre i punti da recuperare al Napoli in quattro giornate, con la “remuntada” scudetto offerta a 4,25, mentre sale a 5,40 il trionfo in Champions League, alla vigilia dell’andata contro il Barcellona, stesso avversario affrontato in semifinale nella favolosa cavalcata del 2010.