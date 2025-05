Getty Images

Inter, incubo “zero titoli”: a 1,80 una stagione senza trofei, nerazzurri dietro al Psg nelle quote Champions[

Dopo l'occasione persa per riconquistare la vetta della Serie A, con il 2-2 di San Siro contro la Lazio, si fa più concreto lo spettro degli “zero titoli” per l'Inter, a 90 minuti dalla fine del campionato e con la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Per gli uomini di Simone Inzaghi, la stagione senza trofei si gioca a 1,80, stessa quota a cui è offerto il triplete per gli uomini di Luis Enrique.



Non sorride ai nerazzurri nemmeno la lavagna per la sfida contro i francesi. I ragazzi di Luis Enrique sono infatti in vantaggio, a 1,65, per la loro prima Champions. La quarta dell'Inter vale invece 2,15 volte la posta. Molto più difficile il sorpasso al fotofinish per lo scudetto