Visita speciale nella sede dell'Inter: il presidente della FIFA Gianni Infantino, a Milano per il "The Best FIFA Football Awards 2019", si è recato nella struttura nerazzurra in via della Liberazione.



Come si legge sul sito ufficiale del club:



Nella mattinata di lunedì il presidente della FIFA Gianni Infantino ha fatto visita all'Inter nella nuova sede di Viale della Liberazione. Ad accoglierlo il presidente nerazzurro Steven Zhang, il vice presidente Javier Zanetti, il CEO Corporate Alessandro Antonello, il CEO Sport Giuseppe Marotta assieme allo staff dirigenziale.



A Milano in occasione del 'The Best FIFA Football Awards 2019' in programma in serata al Teatro alla Scala, Infantino ha avuto modo di visitare gli spazi dell'Inter HQ e di rinnovare il rapporto di amicizia e collaborazione con la società nerazzurra.