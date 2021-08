Al centro del mercato visto l'interesse dell'Inter, che lo vorrebbe per completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi, ora Marcus Thuram preoccupa per le sue condizioni fisiche. L'attaccante francese è stato schierato titolare dal Borussia Monchengladbach nella sfida con il Bayer Leverkusen, ma ha dovuto abbandonare il campo dopo soli 20 minuti di gioco: problema al ginocchio, rimediato dopo un duro intervento di Tah.



PRIMI AGGIORNAMENTI - Thuram è rimasto a terra dolorante per qualche minuto, per poi abbandonare il campo sulle proprie gambe accompagnato di medici e accomodarsi in panchina con il ginocchio. Secondo la stampa tedesca, per il classe '97 si sospetta una distorsione al ginocchio. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, Gladbach e Inter aspettano notizie sulle condizioni del giovane attaccante.