Infortunio per Marcelo Brozovic; il centrocampista dell'Inter è stato costretto a lasciare il campo al 40' del primo tempo per un infortunio alla coscia, al suo posto dentro Antonio Candreva.



EINTRACHT E DERBY A RISCHIO - Altra tegola per Luciano Spalletti: risentimento muscolare per il croato, infortunio che potrebbe costringerlo a saltare due partite decisive per la stagione dei nerazzurri, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Eintracht di Francoforte e il derby di Milano con il Milan di domenica prossima.



IL COMUNICATO UFFICIALE - ​L'Inter ha poi diramato un comunicato ufficiale su Twitter: "Per Marcelo Brozovic, uscito al 42’, risentimento ai flessori della coscia destra."