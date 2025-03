COS'E' SUCCESSO A DUMFRIES - In una ripartenza attorno al minuto 63' e con il risultato già sull'1-0 in favore dei nerazzurri, in una ripartenza verticale Thuram ha allargato e allungato il gioco verso Dumfries che, in allungo e a contrasto con Ruggeri, è caduto male sentendo tirare dietro la coscia destra dopo l'intervento in scivolata dell'atalantino. Immediata la reazione stizzita con un pugno sferrato al terreno per sottolineare come, qualcosa di muscolare, fosse accaduto.