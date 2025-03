Inter, infortunio muscolare per Lautaro: lascia l'Argentina e torna a Milano

L'attaccante dell'Inter era volato in Argentina, nonostante il problema muscolare accusato dopo la gara vinta per 2-0 sull'Atalanta. Il problema fisico, però, è più grave del previsto e costringe, così, il numero 10 nerazzurro a optare per il- Questa la conferma dell'Argentina, che ha pubblicato una nota sul proprio profilo X (Twitter) con le condizioni dell'attaccante dell'Inter: "".

- Brutte notizie per Simone Inzaghi, che già nella giornata di lunedì 17 marzo aveva fatto i conti con il- Un'altra tegola, quindi, per l'Inter, che in una fase così delicata della stagione deve fare a meno del suo capitano. L'infortunio di Lautaro è solamente l'ultimo in casa nerazzurra e si aggiunge a quelli di, tutti alle prese con dei problemi fisici.