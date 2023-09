L'Inter perde per infortunio Stefan De Vrij. Il difensore olandese è stato costretto a dare forfait nel corso del secondo tempo della sfida contro la Real Sociedad per un problema al flessore della coscia destra. Al suo posto Inzaghi ha schierato Acerbi e l'ex-Lazio si è seduto in panchina con una borsa del ghiaccio posizionata poco sopra alla parte posteriore del ginocchio.