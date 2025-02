Getty Images

Inter, infortunio per Thuram: problema alla caviglia

Emanuele Tramacere

30 minuti fa

Bruttissime notizie in casa Inter che perde per infortunio Marcus Thuram. Il centravanti francese ha subito una forte contusione alla caviglia nel corso del primo tempo della gara giocata a San Siro contro la Fiorentina e valida per il 24esimo turno della Serie A 2024/25.



L'ex-Borussia Monchengladbach è rimasto acciaccato dopo un contrasto avuto nel corso dei primi 16 minuti della gara contro la Fiorentina e, in particolare, dopo un contrasto al limite dell'area con Parisi in cui, cadendo, è rimasto a terra chiedendo anche il calcio di rigore.



Simone Inzaghi, dopo essere stato informato da Barella del problema accusato da Thuram che non riusciva a correre al meglio al punto dal far temere un problema muscolare, ha prima mandato a scaldarsi e poi ha scelto di sostituire Thuram con Marko Arnautovic al minuto 27' del primo tempo.