La stagione di Lautaro Martinez non era iniziata nel migliore dei modi ma con determinazione e qualità, il “Toro” sta risalendo la china e dimostrando a tutti di essere uno dei migliori prospetti in circolazione. Gol al Camp Nou, rigore guadagnato e trasformato contro la Juventus: Lautaro ha alzato l mano e detto presente in un momento delicato, quando le prestazioni non rispondevano alle aspettative e le critiche iniziavano a divenire man mano più aspre. Chi invece non ha mai smesso di credere nelle sue qualità è l’Inter, che da settimane dialoga con l’agente del calciatore alla ricerca dell’intesa per il rinnovo.



VIA LA CLAUSOLA? - L’intenzione di Marotta è quella di eliminare la clausola rescissoria dal contratto del centravanti, un fattore su cui stanno riflettendo il calciatore e il suo entourage ma che al momento non sembra ostacolare il procedere della trattativa, anche perché per Lautaro si parlerebbe di un ingaggio quasi al raddoppio. L’attaccante ex Racing, infatti, passerebbe dagli attuali 1,5 milioni a stagione a circa 3 milioni di euro, con scadenza procrastinata al 2024. I discorsi vanno avanti, ma senza alcuna fretta, fanno sapere da viale della Liberazione.