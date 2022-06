Iniziata la prima parte delle visite mediche alla consueta clinica di Rozzano, poi ci saranno quelle al CONI. La mattinata di Henrikh Mkhitaryan è iniziata così e proseguirà poi con l’arrivo in sede e la firma sul contratto, che lo legherà all’Inter fino al giugno del 2024. L’armeno è arrivato ieri sera a Milano e domani ripartirà per qualche giorno di vacanza.



