Inter: inserimento nella corsa a Kelly. Piace anche a Milan e Juve

L'Inter continua la ricerca di un difensore centrale da inserire in rosa a prescindere dal futuro di Francesco Acerbi e fra i tanti nomi sondati c'è a sorpresa anche l'opzione low cost Lloyd Casius Kelly centrale classe 1998 del Bournemouth in scadenza di contratto a fine stagione.



Attualmente fermo per infortunio, mancino naturale, è stato trattato a gennaio sia dal Milan che dalla Juventus che volevano anticipare la concorrenza estiva. Lo riporta Tuttosport