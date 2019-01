L'Inter tenta il sorpasso sul Napoli per Agustin Almendra, centrocampista classe 2000 del Boca Juniors. Secondo il quotidiano argentino Clarin, il club nerazzurro ha pareggiato l'offerta dei partenopei (cifra poco inferiore ai 20 milioni di dollari) e vorrebbe convincere gli Xeneizes lasciando il calciatore in Argentina per altri 12 mesi, e non solamente fino a fine stagione.