Secondo quanto riportato dal Daily Star il Manchester City ha messo nel mirino Tajon Buchanan, principale obiettivo di mercato dell'Inter per la fascia destra in vista della prossima estate di mercato. Guardiola sta spingendo per il canadese del Bruges e ha pronta un'offerta da 58 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza 30 giugno 2025.