Dopo le ammonizioni ricevute nella sfida con il Parma, Roberto Gagliardini e Diego Godin sono entrati in diffida, in quanto hanno incassato la quarta sanzione. Al prossimo giallo sarà squalifica. I due giocatori dell’Inter si aggiungono a D’Ambrosio e Vecino, già in diffida. L’Inter sfiderà mercoledì il Brescia e domenica il Bologna.